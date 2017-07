Annaba : Installation du nouveau procureur général de la cour et du président du tribunal administratif

Représentant le ministre de la Justice et garde des Sceaux, M. Nadhir Bouziani, président de chambre à la Cour suprême, a procédé hier, a Annaba, à l’installation de M. Nahnouh Miloud dans sa nouvelle fonction de procureur général près la Cour d'Annaba au titre du dernier mouvement partiel dans le corps de la magistrature. Ce dernier qui a été désigné en remplacement de M. Ahmed Rahim, assurait précédemment la fonction d’avocat général près la Cour suprême. Dans la même journée, le représentant du ministre de la Justice et garde des Sceaux a installé le nouveau président du tribunal administratif d’Annaba en l’occurrence M. Taguia Ali, qui était conseiller à la cour d'El Tarf en remplacement de

M. Boudjemaa Souillah. Lors des cérémonies d’installation, le représentant du ministre de la Justice et garde des Sceaux a souligné que ce mouvement partiel dans le corps de la magistrature effectué par le Président de la République, président du Conseil supérieur de la magistrature, entre dans le pourvoi des postes spécifiques dans le secteur de la magistrature. Il vise le développement et la promotion des ressources humaines, en donnant la chance aux enfants du pays pour faire valoir leurs compétences dans le secteur de la justice. Ce qui caractérise ce mouvement partiel dans le corps de la magistrature, c’est l’amélioration des opportunités accordées aux femmes pour exercer des responsabilités dans le secteur de la justice, a-t-il par ailleurs soutenu.

B. G.