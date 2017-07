magistrats et experts algériens envoyés à Bamako Leur mission : moderniser la Justice malienne

L’expérience est une première dans les annales de la justice algérienne depuis l’indépendance du pays. Sollicité par l’autorité malienne en vue d’apporter aide et assistance à la modernisation de son secteur judiciaire, une délégation algérienne composée de magistrats et d’experts informations se trouve à Bamako depuis le 9 juillet dernier. Ils ont pour principale mission d’auditer le système judicaire malien pour y apporter des solutions palliatives modernes et innovantes portant notamment sur la mise en place de cartes biométriques pour l’ensemble des magistrats maliens et autres catégories de son personnel judiciaire, la mise en place d’un système d’empreintes digitales ainsi que la numérisation du système de l’Etat civil.

K. A.