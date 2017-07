Algérie - FMI : Le modèle de croissance en débat

M. Tebboune reçoit le directeur du département Moyen-Orient, Afrique du Nord et Asie centrale.



Le Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, a reçu hier à Alger le directeur du département Moyen-Orient, Afrique du Nord et Asie Centrale au Fonds monétaire international (FMI), Jihad Azour, qui effectue une visite de travail en Algérie, indique un communiqué des services du Premier ministre. Les entretiens «ont porté sur les efforts engagés par le gouvernement pour s’efforcer de redéfinir le modèle de croissance», note la même source, précisant que le Premier ministre «a souligné, dans ce contexte, la veille des autorités publiques à la rationalisation des dépenses publiques à travers la diversification des sources de financement de l’investissement». L’audience, qui s’est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, du ministre des Finances, Abderrahmane Raouia, et du gouverneur de la Banque d'Algérie, Mohamed Loukal, «a été l’occasion d’un échange sur l’évaluation de la coopération entre l’Algérie et le FMI», ajoute la même source. (APS)