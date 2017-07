Logement et gestion des villes : M. Cherfa en prospection avec l’ambassadeur d’Azerbaïdjan

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Youcef Cherfa, a reçu mardi l’ambassadeur de la République d’Azerbaïdjan à Alger, Maher Alyeine, avec lequel il a évoqué les voies de coopération bilatérale en matière de logement et de gestion des villes, ainsi que la restauration du parc national du logement, à travers des conventions de coopération, a indiqué un communiqué du ministère. M. Cherfa a mis l’accent sur les réalisations de l’Algérie en matière de programmes de logement dans plusieurs formules mis en place dans le cadre du programme du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Le ministre a également mis en avant les programmes relatifs à l’élimination des habitations précaires, ajoutant que les programmes de logement livrés étaient dotés de toutes les infrastructures nécessaires. Pour sa part, l’ambassadeur d’Azerbaïdjan à Alger s’est dit satisfait des réalisations de l’Algérie dans le domaine du logement et de l’urbanisme. (APS)