M. Necib reçoit l'ambassadeur de la Croatie : Prospecter de nouvelles opportunités de partenariat

Le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib, a reçu hier à Alger l’ambassadeur de la Croatie, Marin Andrijasevic, avec qui il a discuté de la coopération bilatérale dans le secteur des ressources en eau, a indiqué le ministère dans un communiqué. Cette rencontre a été l'occasion d’évaluer l’état de la coopération entre l'Algérie et la Croatie et d’examiner les voies et moyens de promouvoir et de développer le partenariat économique dans le domaine des ressources en eau, selon la même source. La coopération scientifique et technique, à travers le renforcement des capacités pour le transfert du savoir-faire au profit des structures et établissements du secteur des ressources en eau, a été également au menu de cette rencontre. Les deux parties se sont félicitées de la qualité de leur relation et ont convenu de renforcer leur coopération et de prospecter de nouvelles opportunités de partenariat dans le domaine des ressources en eau, ajoute le communiqué. (APS)