M. Bedda reçoit une délégation de l’Onudi : Favoriser l’entrepreneuriat féminin

Le ministre de l'Industrie et des Mines, Mahdjoub Bedda, a reçu, hier à Alger, une délégation de l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI), en mission en Algérie du 9 au 13 juillet, dans le cadre d'un projet onusien visant à encourager l'entrepreneuriat féminin et à promouvoir l'autonomisation économique des femmes, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Lors de cette rencontre, M. Bedda a souligné «les efforts de l'Algérie en matière de promotion des droits de la femme et de son autonomisation, saluant les performances que le pays continue de réaliser pour la promotion du bien-être de la femme et de son rôle dans les domaines politique, économique et social», selon la même source. Le projet de l’Onudi, intitulé «Promouvoir l'autonomisation des femmes pour favoriser un développement industriel inclusif et durable dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord», a pour objectif d'appuyer le dialogue politique entre les parties prenantes pour la promotion de l’entreprenariat féminin dans cette région, de renforcer les capacités des associations nationales partenaires et de les aider à offrir un service de qualité au profit des femmes entrepreneures et de promouvoir quelque 200 projets d’investissement portés par des femmes à travers la formation, le coaching, l’identification d’opportunités de partenariats d’affaires et l’accès au financement. Durant sa visite de travail en Algérie, la délégation de l’Onudi est chargée d’informer les partenaires officiels et institutionnels de l’implication de l’Algérie dans le projet et d'impliquer et d'engager les associations de femmes entrepreneures algériennes dans le projet et de sélectionner une association comme point focal-pays.

Elle a également pour mission d'identifier les membres de la Task Force-pays et de présenter les activités du projet aux partenaires, de former les associations de femmes et certains partenaires au logiciel Comfar de l’Onudi pour l’analyse financière du projet et l’identification de la formulation de projets d’investissement selon la méthodologie de cette agence.