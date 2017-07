Ligne ferroviaire Saïda-Oran : Engouement des voyageurs

La ligne ferroviaire Saïda-Oran, mise en service en mai dernier, connaît un engouement certain de la part des voyageurs, a-t-on appris dimanche des responsables du secteur. Le représentant de la société de transport ferroviaire au niveau de la wilaya de Saïda, l’inspecteur Dahmane Mustapha, a souligné que le train à grande vitesse assurant cette ligne est de plus en plus utilisé par les voyageurs dont le nombre est passé de 30 à 100 usagers par jour. Cet engouement s’explique notamment par les horaires appliqués pour cette navette puisque le départ de Saida se fait à 7 heures du matin pour arriver à Oran à 9h30 mn. Le retour d’Oran se fait à 18 heures pour rallier Saïda à 20h30, a-t-on expliqué. Ce train, d’une capacité de 200 places, traverse huit stations, celles de Saida, Youb, Moulay Slissene, Tabia, Sidi Bel-Abbès, Oued Tlélet et Oran. Un arrêt de deux minutes est observé dans chaque gare à l’exception de Sidi Bel-Abbès, où le train s’arrête durant six minutes. Le prix du billet est fixé à 325 DA par adulte, alors que la moitié du tarif est appliqué pour les enfants âgés de 6 à 12 ans, a-t-on indiqué. Les responsables de la SNTF n’excluent pas la possibilité de mettre en service un second train en cas de forte demande des usagers. A noter que le coût de réalisation de ce projet est de 75 milliards DA. (APS)