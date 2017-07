M’sila : Extension de 15.000 m3 des capacités de stockage sous froid

Un volume additif de 15.000 m3 en termes de stockage sous froid sera concrétisé à M’sila avant la fin de l’année 2017, a-t-on appris hier auprès des services de la wilaya.

Ce volume est reparti sur quatre chambres froides, actuellement en chantier dans la commune de Maârif, située à plus de 30 km au sud-ouest du chef-lieu de wilaya, a-t-on précisé, ajoutant que le choix de cette commune pour abriter ces structures de stockage est dû à sa vocation agricole et sa position stratégique sur la RN 45, reliant M’sila à Boussaâda.

La mise en service de ces structures contribuera à la régulation du marché national des fruits et légumes, à la mise en valeur des produits agricoles de cette région, l’absorption de sa production agricole d’une quantité annuelle de 2,7 millions de quintaux ainsi que la création d’emploi au profit des chômeurs des communes limitrophes, ont expliqué les services de la wilaya.

La wilaya de M’sila dispose actuellement d’une capacité de stockage sous froid évaluée à 4.000 m3 localisée à Maadher Boussaâda, qui connaît un développement considérable en matière de production des légumes sous serres, a-t-on rappelé.