Tamanrasset Reddition d’un terroriste

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, et grâce aux efforts des forces de l'Armée nationale populaire, le terroriste dénommé DJ. Ahmed dit Houdhaîfa s’est rendu, ce matin 8 juillet 2017, aux autorités militaires en 6e Région militaire à Tamanrasset. Ledit terroriste a rallié les groupes criminels en 2008», précise un communiqué du MDN. «Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l’Armée nationale populaire et des éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi, à Tlemcen/2e RM, 93,5 kg de kif traité», selon le même communiqué. «À El-Oued/4e RM, des détachements de l’Armée nationale populaire ont intercepté trois contrebandiers et saisi deux camions et 12.900 unités de différentes boissons, tandis que d’autres détachements ont saisi, à Bordj Badji-Mokhtar et In Guezzam/6e RM, un véhicule tout-terrain, (1,15) tonne de denrées alimentaires et des outils d’orpaillage. En outre une unité de Gardes-côtes a déjoué, à Annaba/5e RM, une tentative d'émigration clandestine de 12 personnes à bord d’une embarcation de construction artisanale», conclut la même source.