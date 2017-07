Salon national de la dinanderie à Constantine : Valoriser la dimension économique et sociale de l’artisanat

La deuxième édition du Salon national de la dinanderie sera organisée, aujourd’hui au palais de la Culture Mohamed-Laïd-El-Khalifa, à Constantine, a-t-on appris shier du directeur de la culture, Zitouni Aribi. Pas moins de 30 artisans de Constantine, spécialisés dans l’artisanat traditionnel et la dinanderie, prendront part à cette manifestation organisée par l’association «El-Baha» des arts et des cultures populaires, et la direction de la culture, initiatrice de l’évènement. Placé sous le slogan «Cirta le rayonnement de la civilisation», le Salon, qui encourage les jeunes à verser dans l’artisanat traditionnel, se tiendra jusqu’au 23 juillet, a-t-on souligné, affirmant que ce rendez-vous culturel s’inscrit dans le cadre des activités programmées, à l’occasion de la célébration de la 55e fête de l’Indépendance et de la Jeunesse. Cette manifestation culturelle, dont la première édition a eu un grand succès, a pour objectif, notamment l’application de la stratégie du ministère de tutelle visant l’investissement dans le secteur culturel, en accordant une dimension économique à la pratique de la dinanderie, en plus de la dimension sociale qu’elle revêt et celle de la protection du patrimoine de la ville. La dinanderie est l’un des métiers les plus anciens. Il est en voie de disparition, en raison de la hausse des prix de la matière première, et la réticence des gens à l’acquisition des produits artisanaux, selon plusieurs artisans de la ville de Constantine.