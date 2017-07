Mascara : Entrée en production de 19 projets d’investissement

Quelque 19 projets d’investissement, implantés dans la zone industrielle de Mascara, entreront en production avant la fin de l’année en cours, a-t-on appris samedi du directeur local de l’industrie et des mines de la wilaya de Mascara. Ces 19 projets, parmi les 69 en cours de réalisation à la zone industrielle de Mascara, enregistrent un taux de dépassement de leurs travaux de l’ordre de 70%. Il est attendu leur achèvement durant le 4e trimestre de l’année en cours pour entrer en phase de production avant la fin de l’année, a-t-on indiqué. Ces projets concernent plusieurs secteurs comme les industries du plastique, du caoutchouc, du bois, du papier, le bâtiment, les travaux publics et l’agroalimentaire entre autres. Les investisseurs avaient bénéficié d’assiettes foncières au sein de la zone industrielle comme soutien de la part des autorités de la wilaya. Par ailleurs, le même responsable a rappelé que 88 projets représentant un investissement de 20 milliards DA ont été lancés depuis 2011 au niveau de la zone industrielle de Mascara. Quinze projets sont déjà entrés en production dont une usine d’aliments du bétail et de farine, inaugurée mercredi dernier à l’occasion de la célébration de la double fête de l’indépendance et de la jeunesse. Il s’agit de 20 projets en secteur des services fournissant 640 emplois, 20 projets du secteur des industries (1.791 postes), 15 projets du secteur des industries alimentaires (537 emplois), sept projets en chimie, plastique, caoutchouc (311 emplois), 16 en production des matériaux de construction (4.267 emplois). (APS)