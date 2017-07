Métiers culturels à Souk-Ahras : Un vivier pour la micro-entreprise

Une convention de partenariat pour la promotion et la relance des activités et des métiers culturels, visant à ouvrir de nouvelles perspectives aux jeunes porteurs de projets, a été signée, samedi à Souk-Ahras, entre les directions de l’emploi et de la culture. Cette convention permettra de délimiter le cadre de consultation et de collaboration entre ces deux directions afin de promouvoir les micro-entreprises porteuses de projets culturels, a-t-on expliqué, précisant que son objectif est d’assurer également l’accompagnement des chefs de projets dans la création de leurs micro-entreprises et la valorisation des expériences dans ce domaine. A cet effet, le présent accord facilitera la création des activités culturelles par des jeunes et des chômeurs, dont les projets seront financés par les dispositifs d’aide à l’emploi, notamment l’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ) et la Caisse nationale d’assurance chômage (CNAC).

En plus de la relance des activités culturelles qualifiées, la direction de la culture s’engage à sensibiliser et à orienter les promoteurs de ces projets durant leurs activités, a indiqué le directeur de cette instance, Taher Arris, soulignant que l’assistance technique ainsi que la formation nécessaire de ces jeunes dans différents domaines seront assurées. Des journées d’information et de sensibilisation sur les métiers du secteur culturel seront également organisées par la direction de l’emploi au profit des jeunes porteurs de projets, a-t-on annoncé, affirmant que les chefs de micro-entreprises culturelles seront pris en charge, encadrés et accompagnés durant la mise en place de leur projet. (APS)