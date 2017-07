Centre d’enfouissement technique de Témacine : Opérationnel en septembre

Le Centre d’enfouissement technique (CET), en cours de réalisation à Témacine, dans la wilaya déléguée de Touggourt, sera opérationnel en septembre prochain, a-t-on appris de la direction de l’environnement de la wilaya d’Ouargla. S’étendant sur 20 hectares, cette structure environnementale, dont les travaux de réalisation sont à un stade «très avancé», renferme des bassins d’enfouissement de déchets, un atelier de maintenance d’équipements et d’une aire de tri des déchets, a-t-on expliqué. D’un investissement de 200 millions DA, ce CET offre une capacité de traitement de près de 25 tonnes/jour de déchets ménagers produits par les deux communes constituant de la daïra de Témacine (Témacine et Blidet-Amor). Il vient s’ajouter à une structure similaire mise en service à la fin de l’année dernière dans la commune de Nezla, toujours dans la wilaya déléguée de Touggourt. Réalisé pour un coût de 250 millions DA, ce CET couvre les communes de Tébesbest, Touggourt, Nezla et Zaouïa El-Abidia, avec une capacité de traitement annuelle de 46.000 tonnes de déchets, a-t-on fait savoir. La direction de l’environnement de la wilaya d’Ouargla a fait part, dans le cadre de la généralisation de ces structures dans la région et de la préservation de l’environnement, de la finalisation des études techniques pour la réalisation prochaine de quatre nouvelles structures similaires au niveau des daïras d’El-Hedjira, Sidi-Khouiled, Taibet et Mégarine.