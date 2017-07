Souk Ahras : De nouvelles infrastructures d’accueil

De nouvelles infrastructures viendront renforcer les capacités d’accueil de l’université Mohamed-Cherif Messaâdia de Souk Ahras, au titre de la rentrée universitaire 2017-2018, a-t-on appris jeudi auprès de son recteur, M. Zoubir Bouzebda. Il s’agit, notamment de la réception des facultés de lettres et de langues, de sciences humaines, de sciences économiques et commerciales et de sciences de gestion, d’une capacité chacune de 8000 places pédagogiques, a affirmé la même source qui a indiqué que les travaux de réalisation de ces nouvelles infrastructures ont atteint des taux d’avancement qui varient entre 70% et 90%. M. Bouzebda a par ailleurs fait savoir que les travaux de parachèvement d’une salle de conférence de 600 places avancent actuellement à un rythme «soutenu», annonçant, dans ce contexte, le lancement prochain du chantier de réalisation d’un laboratoire de recherche scientifique dans cette même université. Dans l’optique de permettre à cette université d’offrir, dans le cadre de ses différentes activités, un meilleur accueil à ses invités, un hall technologique et une résidence universitaire viennent également d’être lancés en chantier, a ajouté le recteur. Parallèlement à cela, afin d’améliorer les conditions du personnel enseignant, des travaux sont actuellement en cours pour la réalisation de 120 logements au profit des enseignants, a-t-il encore souligné. D’un autre côté, M. Zoubir Bouzebda a révélé que l’université Mohamed-Cherif Messaâdia prévoit d’accueillir, au titre de la prochaine rentrée, 14.000 étudiants dont l’encadrement sera assuré par 650 enseignants. Cette université qui compte six facultés et deux instituts (l’institut des sciences et techniques des activités physiques et sportives et l’institut d’agronomie et des sciences vétérinaires), a mis en place plusieurs espaces visant à améliorer la prise en charge de ses étudiants, tels que la maison de l’entreprenariat, l’office des publications universitaires, des clubs universitaires, ou encore un espace de recherche à la bibliothèque centrale et autres services internet et d’accès Wifi.