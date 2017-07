El-Tarf : 47 enseignants honorés

Pas moins de 47 enseignants, dont 34 doctorants ayant soutenu leur thèse cette année, ont été honorés, lors d’un cérémonie organisée, jeudi, par l’université Chadli-Bendjedid d’El-Tarf, à l’occasion de la clôture de l’année universitaire 2016/2017. Des diplômes et des cadeaux symboliques ont été remis à des doctorants, ainsi qu’à des enseignants de différents grades, lors d’une cérémonie organisée au niveau de l’auditorium de cet établissement, en présence de nombreux étudiants, professeurs, ainsi que des cadres. Plus de 100 majors de promotion, inscrits dans les six facultés de l’université ont été, à cette occasion, honorés dans une ambiance festive. Intervenant en marge de la cérémonie de clôture, le recteur de l’université, Layeche Abdelaziz, a indiqué que cette distinction vient couronner les efforts consentis tout au long de l’année par les enseignants et chercheurs dans le cadre de l’épanouissement de l’université. S’agissant de la prochaine rentrée universitaire, la même source a indiqué que le centre de formation professionnelle et d’apprentissage d’El-Tarf sera retenu pour renforcer, à titre provisoire, les capacités pédagogiques. Environ 700 places viendront, également, suppléer le déficit enregistré dans ce domaine, et ce en attendant l’achèvement des travaux de réalisation du pôle de 6.000 places, a-t-on signalé, ajoutant qu’une partie de la bibliothèque, soit 300 places pédagogiques, sera exploitée lors de cette prochaine rentrée. La rentrée universitaire 2017-2018 sera, en outre, marquée par l’ouverture de six postes réservés aux étudiants en mastère et trois autres aux doctorants, a par ailleurs affirmé la même source, précisant, d’autre part, que 531 diplômés en sciences vétérinaires, sociologie et langues étrangères (anglais et français), en sus de 2.046 autres, entre licence et mastère, sont sortis, cette année, de ladite université qui prévoit l’ouverture de 625 postes en mastère.