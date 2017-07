Feux de forêt : 1.079 ha touchés depuis début juin

Une superficie de 1.079 hectares a été parcourue par les feux depuis le 1er juin jusqu'au 5 juillet 2017, a indiqué jeudi un communiqué de la Direction générale des forêts (DGF).

Dans son bilan, la DGF a indiqué que durant la période allant du 1er juin au 5 juillet 2017, il a été enregistré 231 foyers ayant parcouru une superficie totale de 1.079 ha se répartissant entre 426 ha de maquis, 394 ha de broussailles et 259 ha de forêts, soit une moyenne de 6 foyers par jour et une superficie de 5 ha par foyer. Sur la même période de l'année 2016, il avait été enregistré 155 foyers ayant parcouru une superficie totale de 2.244 ha dont 676 ha en forêts Sur la semaine allant du 29 juin au 5 juillet 2017, 125 foyers ont été enregistrés ayant parcouru une superficie totale de 653 ha, soit 344 ha de maquis, 177 ha de broussailles et 132 ha de forêts, soit une moyenne de 18 foyers par jour et une superficie de 5 ha par foyer. Le classement des 10 wilayas les plus touchées par les feux se présente comme suit : Sétif (324 ha, 3 foyers), Béjaia (144 ha, 8 foyers), Skikda (99 ha, 13 foyers), Médéa (71 ha, 8 foyers), Tizi-Ouzou (55 ha, 25 foyers), Mostaganem (53 ha, 15 foyers), Ain Defla (43 ha, 11 foyers), Batna (40 ha, 4 foyers), Sidi Bel Abbès (32 ha, 10 foyers), Mila (30 ha). (APS)