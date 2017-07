M’sila : 1.362 décharges anarchiques éradiquées

Au total, 1362 décharges anarchiques ont été éradiquées en une année à la faveur de l’exécution du plan de préservation de l’environnement à travers les communes de la wilaya de M’sila, a-t-on appris auprès des services de la wilaya. Dans le cadre de cette opération, des campagnes hebdomadaires de nettoiement et de collecte de déchets ont été organisées simultanément avec la mise en service de plusieurs centres d’enfouissement techniques (CET), a indiqué la même source. L’exécution du plan de protection de l’environnement a nécessité également la mise en place de nouvelles décharges organisées ainsi que l’interdiction de jeter à nouveau les déchets ménagers —qui constituent un danger pour l’environnement— dans les zones où les décharges anarchiques ont été éradiquées, a fait savoir la même source. Au total, 163 tonnes de déchets ménagers ont été amassés et transportés aux centres d’enfouissement techniques (CET) et aux décharges publiques pour favoriser la suppression des décharges anarchiques à M’sila, a-t-on souligné. Regroupant 600 employés placés dans le cadre de l’insertion professionnelle et la préservation de l’environnement, les 63 chantiers mis en place à travers 30 communes de la wilaya ont permis d’éliminer 171 décharges anarchiques, l’entretien des espaces verts, ainsi que l’évacuation des ordures en plastiques à travers plusieurs quartiers, a-t-on noté. (APS)