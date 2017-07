M. Medelci s'entretient avec l'ambassadeur belge : Promouvoir la coopération

Le président du Conseil constitutionnel, Mourad Medelci a reçu l'ambassadeur de Belgique à Alger,

Pierre Gillon, avec lequel il a évoqué les voies et moyens de promouvoir la coopération bilatérale dans différents domaines. Les deux parties ont passé en revue, lors de cette rencontre, «l'état des relations bilatérales exceptionnelles et les perspectives de les promouvoir dans différents domaines notamment entre le Conseil constitutionnel et le Tribunal constitutionnel belge.