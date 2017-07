Attaque de Boko Haram au Niger : Neuf civils tués

Au moins neuf personnes ont été tuées et des dizaines d'autres enlevées au cours d'une attaque dans le sud-est du Niger par des éléments présumés du groupe terroriste nigérian «Boko Haram», ont indiqué hier les autorités locales. «L'attaque a eu lieu hier (dimanche) soir entre 22h00 et 23h00 locales (21h00 et 22h00 GMT) et il y a eu neuf morts. Une trentaine ou quarantaine de femmes et enfants ont été enlevés par les assaillants», a affirmé Abari El Hadj Daouda, le maire de Kabaléwa, cité par les agences.