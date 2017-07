Reprise de Raqa : daech en déroute

Les forces soutenues par les Etats-Unis en Syrie sont entrées pour la première fois dimanche dans le fief terroriste de Daech de Raqa par le sud, en traversant l'Euphrate. Après une manœuvre d'encerclement qui a pris des mois, les Forces démocratiques syriennes (FDS) —une alliance de combattants kurdes et arabes— avaient coupé jeudi la dernière issue permettant aux terroristes du groupe autoproclamé «Etat islamique» de fuir cette ville septentrionale, en s'emparant d'une région au sud de l'Euphrate. «Aujourd'hui, (les FDS) sont entrées dans le sud de Raqa pour la première fois et ont pris le marché d'Al-Hal», a indiqué dimanche Rami Abdel Rahmane, le directeur de l'OSDH. «Le marché est entièrement sous le contrôle des FDS mais l'EI menace de contre-attaquer», a-t-il ajouté. Les FDS ont confirmé avoir pris le marché d'Al-Hal dimanche. Depuis leur entrée dans Raqa le 6 juin, elles se sont emparées d'une poignée de quartiers dans l'est et l'ouest de la ville mais font face à une farouche résistance de l'EI au fur et à mesure de leur progression vers le centre. Dimanche, des combats opposaient les FDS aux terroristes à al-Senaa, dans l'est de Raqa. Ce quartier avait été conquis par les FDS moins d'une semaine après être entrées dans la ville, mais l'EI les en a chassées vendredi avec une série d'attentats. «Nos forces sont à quelque 100 mètres de la porte de Baghdad», a affirmé le porte-parole des Forces d'élite syriennes (FES), Mohammad Khaled Chaker, en référence à l'entrée de la vieille ville de Raqa.