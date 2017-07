Attentat suicide à Damas : 18 morts

Au moins dix-huit personnes ont été tuées hier dans un attentat suicide qui a frappé l'est de Damas ; l'attaque la plus meurtrière depuis des mois dans la capitale syrienne. L'agence de presse officielle Sana a rapporté que trois voitures piégées avaient été prises en chasse par les autorités tôt hier matin, alors qu'elles se dirigeaient vers le centre de Damas. Deux d'entre elles ont été interceptées et leurs conducteurs tués par les services de sécurité à l'entrée de la ville, tandis que la troisième est parvenue à atteindre le quartier de la place Tahrir, dans l'est de la capitale, où le kamikaze a fait exploser son véhicule. «Dix-huit personnes ont été tuées et au moins sept membres des forces de sécurité ainsi que deux civils figurent parmi les morts. «Après avoir poursuivi trois voitures piégées, les autorités ont réussi à faire exploser deux d'entre elles sur la route menant à l'aéroport. Elles ont encerclé la troisième voiture place Al-Ghadir, (un secteur de Tahrir) dans le quartier de Bab Touma, où le terroriste s'est fait exploser, tuant et blessant des civils», a indiqué le ministère de l'Intérieur dans un communiqué diffusé par l'agence officielle Sana. Un correspondant de l'AFP a constaté d'importants dégâts sur la place où est survenue l'explosion meurtrière, avec une quinzaine de voitures endommagées, certaines totalement calcinées. La guerre en Syrie a fait plus de 320.000 morts et des millions de déplacés depuis son déclenchement en mars 2011.