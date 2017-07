Tipasa : L’enfant Houssem retrouvé mort

Les services de la Gendarmerie nationale relevant de la wilaya de Tipasa ont retrouvé hier le corps sans âme du petit Houssem dans une mare d’eau près de l’autoroute reliant Bousmaïl et Khemisti, a appris l’APS de sources sécuritaires. Le corps sans vie de l’enfant Houssem Belkacemi a été retrouvé à la mi-journée d’hier dans un état de «non-décomposition», suite à un appel sur le numéro vert de la Protection civile signalant un enfant mort dans une mare d’eau, précisent les mêmes sources. La victime résidant à la cité des Neuf-martyres à Bousmaïl était porté disparue depuis mercredi dernier. Un véhicule avait été saisi vendredi dans un garage près du domicile familial, grâce à la brigade cynotechnique qui a eu recours aux vêtements de l’enfant, selon les mêmes sources. Jeudi, deux individus, suspectés d’implication dans la disparition du petit Houssem, avaient été arrêtés sur instruction du procureur de la République près le tribunal de Koléa. Les services de la Gendarmerie nationale ont mobilisé des enquêteurs et des moyens techniques considérables, dans le cadre de l’enquête judiciaire diligentée par la brigade d’investigation après le déclenchement du plan national Alerte rapt d’enfant, a ajouté la source. La famille de la victime a constaté son absence depuis mercredi soir, ce qui a suscité un état de panique parmi elle. Les réseaux sociaux ont relayé rapidement la mauvaise nouvelle, notamment les pages Face book locales de Tipasa. Le secret de l’enquête empêche la divulgation de plus d’informations. Le procureur de la République près le tribunal de Koléa devra animer une conférence de presse dans les prochaines heures, pour expliquer les tenants et les aboutissants de cette affaire.