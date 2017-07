2 morts et un blessé grave à Béjaïa

Deux personnes sont décédées et une autre a été grièvement blessée dans une collision frontale survenue vendredi entre une moto et un véhicule léger à hauteur du lieu-dit «Loubar» sur la RN 24 (8 km à l’ouest de Bejaia), a fait savoir la protection civile. Les deux personnes décédées, âgées respectivement de 31 et 24 ans, était à bord du «scooter». Ils ont succombé à leurs blessures lors de leur transfert à l’hôpital Khellil-Amrane de Bejaia, a-t-on indiqué. La troisième victime, âgée de 40 ans et originaire de la wilaya de Biskra, souffre quant à elle de plusieurs fractures mais ses jours ne sont pas en danger, a-t-on précisé. Les circonstances de l’accident n’ont pas été élucidées dans l’immédiat, néanmoins l’état d’engorgement de la route, qui durant toute la journée a connu des bouchons inextricables dû à l’afflux ininterrompu des estivants vers les plages occidentales de la wilaya, notamment les plus proches «Boulimat» et «Sakket», situées non loin du lieu du sinistre, a été évoqué.