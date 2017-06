Tizi-Ouzou : Une vieille femme assassinée et son mari grièvement blessé

Une vieille femme a été mortellement agressée et son mari grièvement blessé en leur domicile dans la nuit du mercredi à jeudi dernier au village Taourirt Moussa dans la commune d’Ait Mahmoud (25 km au sud de Tizi-Ouzou), apprend-on de sources locales. Selon les indications fournies par nos sources, le crime a été commis aux environs de 3 heures du matin par deux individus qui se sont introduits par effraction à l’intérieur du domicile des deux victimes dans le but de commettre un cambriolage. Surpris par l’intrusion de ces deux individus cagoulés, le couple a tenté de résister contre ces individus qui ont mortellement blessé la vieille femme, tandis que son époux, diabétique s’en est sorti avec de graves blessures. Les services de sécurité ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de ce drame. Ce meurtre intervient 48 heures après celui dont a été victime un jeune originaire de la même commune à hauteur du village Taguemont Lejdid dans la commune des Ouadhias. Le jeune homme, âgé de 25 ans et père d’une fillette, a été tué par des individus suite à une rixe.

B. A.