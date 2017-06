Inde - Chine : Le ton monte

L'Inde a haussé le ton vendredi pour dénoncer comme une atteinte à sa «sécurité» la construction d'une route militaire chinoise sur un plateau montagneux stratégique au centre de tensions ces temps-ci entre l'Inde, la Chine et le Bhoutan. Les deux géants asiatiques et le minuscule Bhoutan sont dans une confrontation autour du chantier d'une route entrepris par l'armée chinoise sur le plateau de Doklam. Pékin considère cette zone comme lui appartenant quand Thimphou, qui la revendique également, soutient que la question de la souveraineté doit encore être réglée. Située sur le flanc ouest du Bhoutan et à l'est de l'État indien du Sikkim, la vallée tibétaine de Chumbi

—où se situe le Doklam, appelé Don—lang par la Chine, fait la jonction entre les territoires indien, chinois et bhoutanais. «Le 16 juin, une équipe de construction de l'APL (armée populaire de libération, ndlr) a pénétré dans la zone de Doklam et essayé de construire une route», a déclaré New Delhi, qu'inquiète ce développement d'infrastructures militaires. «Une telle construction représenterait un changement significatif du statu quo avec de sérieuses implications pour la sécurité de l'Inde», a dénoncé le ministère indien des Affaires étrangères dans un communiqué. La vallée de Chumbi est stratégiquement sensible pour l'Inde. Elle n'est située qu'à quelques dizaines de kilomètres du corridor de Siliguri, une étroite bande de terre surnommée «cou de poulet» qui est la seule jonction territoriale pour New Delhi entre les plaines du nord et ses États du nord-est. Le chef de l'armée indienne, Bipi Rawat, s'est rendu jeudi au Sikkim pour évaluer la situation.