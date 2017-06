Bechar : 512 logements au profit de l’éducation

Le secteur de l’Education a bénéficié ces deux dernières années à Bechar d’un programme de réalisation de 512 logements destinés à la prise en charge des préoccupations des enseignants en la matière à travers la wilaya, a-t-on appris hier de la direction locale du logement. Ce programme, dont 247 unités ont été finalisées, 220 sont en voie de finalisation et 45 autres en voie de lancement, vise le renforcement du segment logement au profit des enseignants et autres cadres-pédagogiques du secteur de l’Education nationale à travers les 21 communes de la wilaya, a-t-on précisé. Une grande partie de ce programme (237 unités) est implanté au chef-lieu de wilaya, du fait de l’importance de la demande qui est en voie de réduction grâce à ce projet d’habitat où 98 unités ont été réceptionnées et mises à la disposition des enseignants bénéficiaires, tandis que 99 autres sont en voie de l’être. De son côté, le secteur de l’enseignement supérieur a bénéficié d’un projet de 180 logements, réalisés et attribués en 2016 aux enseignants des deux pôles universitaires de l’université Tahri Mohamed à Bechar. (APS)