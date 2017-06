Incursion de l'armée indienne en Chine : Protestation de Pékin

Pékin a indiqué hier avoir transmis ses «protestations solennelles» à New Delhi, dénonçant une «incursion» de militaires indiens en territoire chinois —un épisode susceptible d'attiser les différends frontaliers entre les deux géants asiatiques, rapportent des médias. La Chine accuse des troupes indiennes d'avoir «récemment» franchi la frontière séparant l'Etat indien du Sikkim et une région tibétaine de Chine, ainsi que «d'entraver des travaux de construction» d'une route du côté chinois, selon un communiqué du ministère de la Défense. L'armée indienne «a unilatéralement provoqué des tensions» et l'incident «menace gravement la paix et la stabilité des zones frontalières», a poursuivi le communiqué, sans offrir de détails. «Face à la provocation des troupes indiennes (...), nous avons pris les mesures nécessaires pour y répondre (...) et nous avons transmis des protestations solennelles (à l'Inde)», a de son côté asséné hierLu Kang, porte-parole du ministère des Affaires étrangères.