Afghanistan : Le président appelle les talibans à participer au processus de paix

Le président afghan, Mohammad Ashraf Ghani, a une nouvelle fois appelé dimanche les talibans à abandonner le combat et à participer au processus de paix et de réconciliation nationale. «Si vous êtes Afghans, vous devriez participer au processus de paix afin de garantir la paix et la sécurité dans le pays», a déclaré

M. Ghani dans un message diffusé après les prières de l'Aïd el-Fitr au palais présidentiel. «Le temps vous est compté, vos soutiens sont seuls et vous le serez aussi», a-t-il lancé aux Talibans. Le président n'a toutefois pas précisé quels pays soutiennent le groupe extrémiste, selon lui. Dans un message publié vendredi, le mollah Haibatullah Akhundzada, dirigeant des talibans, a refusé toute négociation avec le gouvernement en raison de la présence des forces étrangères en Afghanistan, indiquant que les talibans continueraient de lutter contre les troupes étrangères stationnées dans le pays. L'Afghanistan, qui a été victime d'une série d'attaques terroristes meurtrières au cours du mois de Ramadan.