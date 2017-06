Contre-attaque meurtrière de Daesh à Mossoul : Des quartiers de l’ouest passés au peigne fin

Les forces irakiennes passaient au crible hier deux quartiers de Mossoul-Ouest repris aux terroristes après une contre-attaque meurtrière revendiquée par le groupe Etat islamique, ont indiqué des responsables. L'attaque, perpétrée dimanche soir et sur laquelle peu de détails ont filtré, a semé la panique chez les habitants revenus vivre dans les quartiers de Tanak et Yarmouk, d'où les terroristes avaient été chassés par les forces gouvernementales depuis plusieurs semaines. Les assaillants se sont infiltrés dans cette zone contrôlée par l'armée en se mêlant aux civils déplacés regagnant leur foyer, a indiqué le général Abdelwahab al-Saadi, un des commandants des unités antiterroristes, les CTS. «Le groupe (d'assaillants) est venu avec les déplacés et s'est installé dans le quartier de Tanak. Ils se sont ensuite regroupés et ils ont mené l'attaque», a-t-il expliqué. Selon un médecin au sein des CTS, l'attaque a fait plusieurs morts. «Il y a eu des martyrs (dans l'attaque) de Daech», a-t-il déclaré, mais sans donner de chiffre précis. Quinze à 20 terroristes ont également été tués, a-t-il dit. Les forces du contre-terrorisme «passent au crible Yarmouk maison par maison», a précisé le général al-Saadi en expliquant que deux groupes de combattants de l'EI se trouveraient encore dans ce quartier situé dans la partie occidentale de Mossoul et repris par les forces irakiennes début avril.