Syrie : Raqa sur le point de tomber

Des combattants syriens soutenus par les Etats-Unis se sont emparés d'un quart de la ville de Raqa, principal bastion du groupe Daesh en Syrie. Le 7 juin, les Forces démocratiques syriennes (FDS), formées de combattants kurdes et arabes, ont pénétré à Raqa après une avancée de plusieurs mois pour encercler cette ville du nord de la Syrie, pays ravagé par une guerre complexe. «Les FDS ont capturé environ 25% des quartiers résidentiels» de Raqa, a déclaré un responsable militaire. Appuyées par l'aviation de la coalition internationale menée par les Etats-Unis, les FDS se sont emparées entièrement des quartiers d'al-Senaa et de Mechleb, dans l'est de la ville, et de ceux d'al-Roumaniya et de Sabahiya dans l'ouest. À partir de ces quartiers, les combattants du FDS tentent d'avancer pour prendre en tenailles la veille ville, et les combats faisaient rage hier dans le quartier ouest d'al-Qadissiya et dans des secteurs dans l'est, a précisé cette source. Au moins 10 civils, dont 3 enfants, qui faisaient leurs achats la veille de l'Aïd al-Fitr, ont été tués samedi dans un attentat à la voiture piégée dans une localité syrienne près de la Turquie. Au moins trois enfants figurent parmi les personnes tuées lors de cet attentat qui s'est produit dans l'après-midi sur le marché d'Al-Dana, dans la province d'Idleb (nord-ouest). L'attentat a fait également au moins 30 blessés.

