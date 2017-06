Constantine : solidarité avec les malades cancéreux

La direction de l’action sociale (DAS) de la wilaya de Constantine a lancé en début de semaine une opération portant sur l’organisation de visites à domicile de malades atteints de cancer issus de milieux défavorisés qui touchera, dans une première étape, 250 familles, a déclaré jeudi dernier la directrice locale du secteur, Samia Gouah.

Première du genre dans la wilaya de Constantine, cette opération de solidarité, organisée en coordination avec le Croissant-Rouge algérien vise essentiellement à dresser un constat sur la situation des personnes atteintes de cancer pour déterminer leurs besoins et leur apporter toute l’aide nécessaire, notamment pour les cas qui requièrent une prise en charge multisectorielle, a précisé Mme Gouah.

Elle a révélé, à ce propos, que jusqu’à présent 50 familles habitant le chef-lieu de wilaya ont pu bénéficier de ces visites qui s’étendront à partir de jeudi à la commune du Khroub, expliquant que c’est dans ces deux communes où l’on trouve le plus grand nombre de cancéreux dans la wilaya de Constantine.

Mobilisant 25 personnes et trois brigades, ces visites seront prochainement élargies aux autres communes de la wilaya, a-t-elle soutenu.

Le fichier des personnes atteintes de cancer dont dispose la DAS est loin de refléter le nombre exact des malades qui risquent probablement d’être revu à la hausse, a ajouté Mme Gouah qui a affirmé que sa direction s’emploie actuellement, en coordination avec la direction de la santé et quelques associations de lutte contre le cancer à revoir cette liste afin que les malades qui n’y sont pas encore inscrits puissent bénéficier à l’avenir de ce genre d’initiatives. Elle a, par ailleurs, fait savoir que la société civile sera sollicitée pour cette opération juste après le mois de ramadan et ce afin d’assurer une meilleure prise en charge des malades et de répartir efficacement le travail à travers la wilaya de Constantine. Dans ce cadre, des visites de solidarité au profit des cancéreux admis au centre hospitalier universitaire Ibn Badis, mais également les personnes souffrant d’insuffisance rénale seront prochainement organisées par la DAS. (APS)