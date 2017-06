Mascara : La police rend visite aux enfants malades

En renforcement des liens entre la police et les différentes franges de la société, et en concrétisation du principe de la police de proximité, des cadres et des agents de police relevant de la sûreté de wilaya, à leur tête l’Adjoint-Chef de Sureté de Wilaya, ont rendu visite aux enfants malades admis à l’hôpital, durant la première journée d’Aid El Fitr.

Cette visite a pour but de partager ces instants avec les pensionnaires dans une ambiance familiale au sens le plus élevé de la solidarité. La délégation a été accueillie chaleureusement par la direction du centre qui a apprécié l’initiative en considérant ceci comme un clin d’œil humanitaire par les services de police à cette catégorie sensible de la société.

La délégation s’est rendue dans plusieurs services de l’Hôpital Meslem Tayeb de Mascara, dont les urgences médicales, le service de chirurgie orthopédique, où ils ont souhaité un prompt rétablissement aux malades. Enfin la dernière étape était le service de pédiatrie, où les policiers ont visité les enfants en leur remettant des cadeaux symboliques, et ce en présence de leurs parents.

Ces derniers ont apprécié l’initiative qui exprime l’esprit de solidarité qui caractérise les algériens en général et les policiers en particulier. Ils n’ont pas manqué de remercier la délégation pour l’initiative humanitaire en souhaitant aux policiers plus de réussite dans leurs nobles missions de préservation de la sécurité du pays et du citoyen.

Par la même occasion, la délégation a exprimé ses vœux de l’Aïd aux médecins et au personnel de l’hôpital, qui ont en retour remercié le corps de la police pour l’initiative. Cette visite s’inscrit dans le cadre des campagnes caritatives effectuées par la police en reconnaissance du rôle des parents dans l’édification du pays et en renforcement des notions d’entraide entre les membres de la société.

