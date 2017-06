Accidents de la circulation : 13 morts en deux jours

En l’espace de 48 heures, les unités de la Protection civile ont déploré 13 morts et 52 blessés causés par plusieurs accidents de la circulation, a indiqué un communiqué de presse de la cellule de communication de la DGPC. Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya d’El Bayadh où 5 sont décédées et 16 autres ont été blessées suite au renversement d’un minibus de transport de voyageurs, survenu vendredi sur la route nationale numéro 107 à la commune de Ghassoul. Le bilan de la protection civile, du 22 au 24 juin, arrêté hier à 8h, porte sur un total de 3.810 interventions liées aux accidents de la circulation, aux accidents domestiques, aux évacuations sanitaires ou encore les extinctions d’incendies. A Djelfa, les pompiers ont repêché le corps sans vie d’un homme décédé asphyxiée par les gaz brulés dégagés d’une motopompe, lors d’une opération de nettoyage d’un puits ayant eu lieu dans la commune de Faidh El Botma et sauvé une autre personne incommodée par les gaz.

S. A. M.