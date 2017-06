Syrie : L’armée pénètre dans la province de Deir Ezzor

L'armée syrienne a pénétré vendredi pour la première fois depuis 2014 dans la province orientale de Deir Ezzor, contrôlée entièrement par le groupe terroriste Daesh à l'exception d'une partie de sa capitale et de l'aéroport. L'armée syrienne, avec des combattants iraniens, libanais et irakiens, a pénétré aujourd'hui de 8 km à l'intérieur de la province en longeant la frontière avec l'Irak, grâce à un important appui russe. Le régime avait été expulsé par les terroristes il y a trois ans de toute cette province riche en pétrole. Depuis janvier 2015, l'EI assiège le secteur gouvernemental de Deir Ezzor situé dans l'ouest de la ville et où vivent encore 100.000 personnes selon l'ONU. Les terroristes ont tenté à plusieurs reprises mais sans succès de s'emparer des 40% de la ville qui leur échappe et de l'aéroport militaire. Pour briser le siège imposé à ses troupes dans la ville de Deir Ezzor, l'armée avance sur trois axes: à partir de Palmyre au sud-ouest en direction du carrefour stratégique de Soukhna, à l'ouest à partir de la province de Raqa.