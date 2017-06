Béchar : la station de surveillance de l’environnement en attente

L’un des projets qui tardent à voir le jour, souvent pour des raisons d’ordre administratif ou financier et hormis le centre anti-cancer de Béchar, dont la réception est prévue pour 2018, c’est celui de la station de surveillance de l’environnement, dont les travaux de la structure sont achevés depuis bien longtemps. Une station réalisée, il faut le rappeler, pour contrôler la pollution dégagée par les quelques unités industrielles implantées dans la commune de Béchar, ainsi que pour mesurer l’intensité de la poussière éjectée dans l’air. Cette structure, actuellement dotée d’un matériel sophistiqué, notamment d’appareils d’analyse physicochimique, attend toujours d’être opérationnelle.

Un retard dans sa mise en œuvre que l’on attribue, selon la Direction de l’environnement, en charge du suivi de cette opération, au changement des cadres de l’administration centrale, alors que les habitants du quartier populeux de Béchar/Djedid de 60.000 hab, continuent à souffrir des effets néfastes de la poussière des carrières mitoyennes à leurs habitations, et qui, contribuent amplement au défigurement des sites avoisinants. En attendant, il reste à souhaiter que l’ONEDD s’empresse de mettre en exploitation cette station, bien plus que bénéfique pour la surveillance de l’environnement, déjà assez touché par bien d’autres activités polluantes.

Ramdane Bezza