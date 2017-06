Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe : Une délégation du Conseil de la Nation à Strasbourg

Une délégation parlementaire du Conseil de la Nation prendra part aux travaux de la troisième phase de la session ordinaire 2017 de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (AP-CE) prévue du 26 au 30 juin à Strasbourg (France), a indiqué un communiqué du Conseil de la Nation. Plusieurs points sont inscrits à l'ordre du jour de la session dont «le contrôle parlementaire et la corruption : coopération des parlements» et «la réaction européenne à la migration de transit via la Méditerranée et ses répercussions sur les droits de l'homme et l'insertion des réfugiés», a précisé le communiqué. Le Parlement algérien prend part régulièrement aux réunions de l'AP-CE en qualité de «hôte».