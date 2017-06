Drogue : Le Maroc, premier pourvoyeur

Le Maroc est resté en 2015 le premier pourvoyeur et producteur de résine de cannabis au monde, alimentant essentiellement les réseaux de trafic de drogue en Europe et en Afrique du Nord, selon un rapport de l’ONUDC publié jeudi. « Le Maroc reste le pays le plus signalé par les Etats comme source de résine de Cannabis, suivi de l'Afghanistan et, dans une moindre mesure, du Liban, de l’Inde et du Pakistan «, souligne l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime dans son rapport 2017 sur les drogues dans le monde. Contrairement au trafic de résine de Cannabis de l'Afrique du nord vers l'Europe qui est à la fois interrégional et intra-régional, le trafic d’herbe de Cannabis continue d’être intra-régional, constate le rapport. Par conséquent il est plus facile d’identifier les pays les plus fréquemment signalés au niveau régional comme pays producteurs de cette drogue, précise l’ONUDC. En 2015, le Maroc a continué d’être le premier producteur mondial de résine de cannabis avec 38.000 tonnes produites en plein air. Sa production en intérieur s’est élevée à 760 tonnes durant la même année, selon les chiffres fournis par l’ONUDC. Les surfaces cultivées en résine de cannabis au Maroc ont atteint 47.000 hectares en 2015, dont 45.853 hectares exploités.

Les données sur les surfaces de culture en intérieur ne sont pas disponibles. L’office onusien relève que le Maroc a continué durant la période 2010-2015 d'alimenter l’Europe et les pays d'Afrique du Nord en résine de cannabis, acheminée vers ces pays par des réseaux de contrebande.