Botswana : Mort de l'ancien président Ketumile Masire

L'ancien président du Botswana, Ketumile Masire, deuxième chef d'Etat de ce pays d'Afrique australe après son indépendance est décédé à l'âge de 91 ans, a indiqué hier son entourage. «Il est mort paisiblement à la clinique Bokamoso (nord-est de Gaborone), entouré de sa famille, à 22h10 jeudi. Ketumile Masire était hospitalisé depuis vendredi dernier pour une opération et avait été placé en soins intensifs. Il avait été élu à la tête du Botswana en 1980, après la mort du père de l'indépendance, Seretse Khama, et avait été réélu jusqu'en 1998 où il avait démissionné. Ses années de présidence restent marquées par une période de croissance économique particulièrement forte et il est considéré comme un architecte de la stabilité du pays.