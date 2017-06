Sommet de l’UE : Concrétiser l'Europe de la défense

Les dirigeants européens ont rappelé jeudi lors d'un sommet à Bruxelles leur priorité pour concrétiser l'Europe de la défense, notamment par la mise en commun des achats de matériel militaire et de la recherche, le soutien aux industriels de la défense, et la réaction militaire et civile rapide en cas de grave crise. D'une même voix, les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union européenne ont promis jeudi de «renforcer la coopération au sein de l'UE en matière de sécurité extérieure et de défense de manière à protéger l'Union et ses citoyens et à contribuer à la paix et à la stabilité dans son voisinage et au-delà». Ils ont appelé à la mise en œuvre rapide d'un Fonds européen de la Défense, proposé récemment par la Commission européenne, qui veut à moyen terme en faire un puissant levier pour financer la recherche et développement, et soutenir l'industrie européenne de la défense, notamment les petites et moyennes entreprises. Les dirigeants demandent une «concrétisation rapide» du fonds. La Commission va le doter dans un premier temps de 90 millions d'euros, mais espère à partir de 2020 mobiliser par ce biais jusqu'à 5,5 milliards d'euros par an.