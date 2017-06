Indépendance de la Catalogne : Les députés rejettent le référendum

Les députés espagnols ont largement rejeté jeudi le référendum sur l'indépendance de la Catalogne annoncé pour le 1er octobre par le président séparatiste de cette région Carles Puigdemont et déclaré illégal par la justice. Le texte, présenté par le Parti démocrate catalan (droite indépendantiste) de M. Puigdemont, demandait un «respect» de ce scrutin que le gouvernement conservateur espagnol a interdit. La motion a été rejetée par 250 députés sur 350, dont le Parti populaire (droite) du chef du gouvernement Mariano Rajoy, le Parti socialiste, première force d'opposition, et les centristes de Ciudadanos. La gauche radicale de Podemos, seul parti à défendre le «droit à décider» des Catalans par un référendum légal sur le modèle de celui organisé en 2014 en Ecosse, a voté pour, comme des partis régionalistes et indépendantistes, pour un total de 92 «oui».