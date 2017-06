Attentat en Somalie: 10 morts à Mogadiscio

Au moins dix personnes ont été tuées hier dans une attaque à la voiture piégée revendiquée par les islamistes shebab affiliés à Al-Qaïda et qui a visé un bâtiment des autorités locales à Mogadiscio, a annoncé le ministère somalien de la Sécurité. Selon plusieurs sources locales, un homme conduisant un minibus chargé d'explosifs est parvenu à forcer le portail des bureaux du district de Wadajir, dans le sud de la capitale somalienne.

«Les gardes de sécurité ont essayé de l'arrêter, mais il est parvenu à s'introduire et à faire exploser le véhicule", a déclaré Omar Adan, un responsable sécuritaire local. Le porte-parole du ministère de la Sécurité, Ahmed Mohamud Mohamed, a déclaré à la presse que «plus de dix personnes sont mortes dans l'explosion menée par les shebab, et neuf autres sont blessées». «La plupart des victimes sont des civils qui s'étaient rendus aux bureaux du district pour certains services», a-t-il ajouté, précisant que le chef du district avait été légèrement blessé. D'autres sources locales ont indiqué que plusieurs responsables du district ont été blessés dans l'explosion.