Bordj Bou-Arréridj : Le jet d’eau de tous les dangers

Les autorités de la commune de Bordj Bou-Arréridj avaient cru bien faire en installant un jet d’eau au rond-point de la cité du 5-Juillet à la sortie d’Alger.

Outre l’interrogation sur l’utilité du projet lancé en période d’austérité dans un lieu qui a été aménagé auparavant, la nouvelle infrastructure pose un grave problème de sécurité. En effet, le jet d’eau, livré durant Ramadhan, soit au début de l’été, attire beaucoup d’enfants. Ces derniers ne ratent pas une occasion pour se jeter dans l’eau. Ils sont visibles d’ailleurs à plusieurs centaines de mètres, au point que le spectacle qu’ils offrent a couvert celui de l’infrastructure qui a pourtant nécessité un financement important. Mais ces enfants courent plusieurs risques. S’ils ne percutent pas l’installation d’eau qui permet à l’eau de couler, ils peuvent être fauchés par des voitures. Le lieu est l’un des plus fréquentés de la ville, d’autant qu’il mène vers la région ouest de la wilaya et avec elle l’autoroute, ainsi que la RN 5.

Des témoins racontent que plusieurs fois ce genre d’accidents a été évité de peu. Mais ils restent très possibles. Il suffit qu’un enfant se lance en courant pour que le drame arrive.

L’idéal, bien sûr, est que ces baigneurs intrépides aillent dans une piscine pour satisfaire leur besoin de rafraîchissement. Ce qui est plus facile à dire qu’à faire, puisqu’il n’existe qu’un seul bassin, celui du stade du 20-Août qui n’arrive pas à accueillir toute la population. Une piscine a bien été ouverte à la sortie nord. Mais elle n’a jamais fonctionné. Un problème d’évacuation empêche son exploitation. L’ancien bassin du stade Bouzidi est en travaux. Même la piscine de l’hôtel Tergui est fermée.

Le wali de Bordj Bou-Arréridj a bien annoncé l’ouverture prochainement de 6 piscines. Mais, en attendant, les enfants plongent n’ importe où.

Les autorités de la commune devraient au moins clôturer l’infrastructure pour prévenir tous les risques et rassurer les usagers de la route qui craignent d’être responsables d’un accident mortel.

