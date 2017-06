Collision entre un camion-poubelle et 7 véhicules à Constantine : 1 mort et 11 blessés à la cité Benchergui

Samedi soir vers 23 h 45, un camion-poubelle, appartenant à une entreprise privée, est entré en collision avec quatre véhicules légers, avant de perdre ses freins et de terminer sa course en emboutissant une autre voiture, ainsi que deux camions dont l’un est allé à son tour percuter une bâtisse en construction, et ce au niveau de la descente d’El Menia, à l’entrée de la cité Benchergui. Selon les services la protection civile, le bilan de ce terrible accident est de 1 mort, L.H, âgé 38 ans, qui se trouvait malheureusement sur le parcours du camion-benne, et de 11 blessés, parmi lesquelles les deux occupants du véhicule en question, qui ont été désincarcérés au prix d’efforts considérables des sapeurs pompiers. Les autres victimes, souffrant de traumatismes divers, ont été transportées à l’EHS El Bir tout proche pour y subir des soins, et gardées en observation jusqu’à deux heures du matin.

I. B.