Attaque d'un camp de l'armée au Mali : 2 militaires tués, plusieurs portés disparus

Deux militaires maliens ont été tués et plusieurs sont portés disparus après l'attaque hier par des jihadistes d'un camp de l'armée malienne dans le nord de ce pays, ont indiqué un élu local et un habitant. "Vers cinq heures (du matin), les terroristes ont attaqué le camp militaire de Bintagoungou. Il y a au moins deux militaires tués", a déclaré un élu de cette localité, située à environ 80 km de Tombouctou, une des plus grandes villes du nord du Mali.

"Beaucoup d'autres (militaires) sont pour le moment portés disparus. Tout le matériel militaire du camp a été détruit", a ajouté la même source. Un habitant de la localité a confirmé l'attaque. "On ne voit plus de militaire malien. Le camp a été détruit. Les terroristes sont repartis avec des otages militaires", a-t-il rapporté. L'attaque du camp militaire a été confirmée par une source militaire malienne. Cette attaque survient après la mort jeudi d'un soldat malien dans l'explosion d'une mine posée par des terroristes près d'Asongo, dans la région de Gao (nord), selon le ministère malien de la Défense et des élus locaux. Dans une attaque distincte le même jour, des terroristes ont incendié des postes de douane et de gendarmerie à Hombori, dans la même région, selon le ministère. Le ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop, au nom des pays du G5 Sahel, a pressé vendredi le Conseil de sécurité de l'ONU d'adopter rapidement une résolution soutenant la création d'une force africaine antiterroriste dans le Sahel. Le Mali, qui préside actuellement le G5 Sahel, est membre de cette organisation avec la Mauritanie, le Niger, le Tchad et le Burkina Faso. Ces pays ont accepté en mars de constituer cette force antiterroriste de 5.000 hommes. Mais les discussions sur un projet de résolution français appuyant cette force politiquement et financièrement piétinent en raison notamment des réticences des Etats-Unis.