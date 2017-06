Regain de tension entre Djibouti et l'Erythrée : L'Union africaine inquiète

L'Union africaine a fait part de son inquiétude, hier, face à la tension provoquée par la résurgence d'un différend territorial entre Djibouti et l'Erythrée à la suite du retrait de soldats du Qatar déployés dans le secteur disputé entre les deux voisins de la Corne de l'Afrique.

Le président de la commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, a appelé dans un communiqué au "calme et à la retenue" après que Djibouti eut accusé l'Erythrée d'avoir profité du retrait du contingent du Qatar pour occuper la partie de territoire revendiquée par les deux pays à leur frontière.

Le retrait annoncé mercredi par le Qatar fait suite à la crise qui a éclaté entre Doha et l'Arabie saoudite et ses alliés qui l'accusent de soutenir le "terrorisme" islamiste.

Le Qatar qui rejette ces accusations n'a pas précisé de combien de soldats sa force d'observation déployée en 2010 entre l'Érythrée et Djibouti est formée.

Djibouti comme l'Erythrée entretiennent de bonnes relations avec l'Arabie et ses alliés des Emirats arabes unis et ont pris leur parti dans le conflit avec le Qatar. Jeudi, le ministre djiboutien des Affaires étrangères Mahmoud Ali Youssouf a accusé Asmara de "déployer ses forces" dans la région de Doumeira disputée entre les deux pays sur la mer Rouge.