Attentat devant une école maternelle en Chine : 8 morts et 65 blessés

L'explosion devant une école maternelle qui a tué huit personnes jeudi dans l'est de la Chine a été provoquée par une bombe artisanale fabriquée par un jeune homme qui est mort dans la déflagration, ont annoncé les autorités locales. «Du matériel explosif a été retrouvé dans l'appartement» de cet homme de 22 ans, ont précisé hier dans un communiqué les autorités de Fengxian, petite ville de la province du Jiangsu où a eu lieu le drame. L'explosion a fait également 65 blessés. Les enquêteurs ont retrouvé sur les murs de l'appartement des inscriptions comportant les mots «mort», «mourir» et «destruction», selon la même source. L'homme, du nom de Xu, souffrait d'une maladie nerveuse pouvant provoquer des troubles cardio-vasculaires. Originaire de la région, il avait quitté le système scolaire mais avait un travail et louait un appartement proche de l'école devant laquelle s'est produit l'attentat, ont indiqué les autorités. La police n'a pas précisé si l'école avait délibérément été prise pour cible.