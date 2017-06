Attaque terroriste à Mogadiscio : L’ONU condamne

Le représentant spécial de l'ONU en Somalie, Michael Keating, a condamné jeudi la double attaque qui a visé mercredi soir un restaurant et un hôtel dans la capitale somalienne Mogadiscio, faisant 18 morts.

Dans un communiqué, M. Keating a qualifié d'«injustifiable» cette attaque qui «visait clairement des civils qui rompaient le jeûne» à l'occasion du mois sacré du ramadhan, qui est «une période de paix et de compassion». Pour lui, «les assaillants ont montré un mépris cynique à cet égard et mis à mal la perspective d'une solution pacifique au problème somalien».

Au moins 18 personnes ont trouvé la mort jeudi lors de l'attaque de deux restaurants de la capitale somalienne Mogadiscio par des extrémistes de «shebab». L'attaque a débuté par l'explosion d'un véhicule suicide et a visé deux restaurants voisins.

Les shebab ont intensifié leurs attaques dans ce pays de la Corne de l'Afrique, prenant souvent pour cible des hôtels et des restaurants, ainsi que des bases de la force de l'Union africaine (AMISOM) dans la capitale somalienne.