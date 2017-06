Oran : Saisie d’une tonne de viande rouge

Les agents inspecteurs de la direction du commerce de la wilaya d’Oran poursuivent la campagne de contrôle et lutte contre les pratiques frauduleuses et le commerce informel susceptible de menacer la santé publique. Dans ce cadre , une saisie de près d’une tonne de viande rouge non estampillée d’une valeur financière estimée à 942.559,00 DA, a été opérée dans des espaces de vente informelle répartis entre les deux communes Hassi Bounif et bir El Djir à l’est de la wilaya, a indiqué un responsable de ladite direction. La brigade mixte de contrôle composée de vétérinaires et d’inspecteurs de la direction de commerce a décidé de la fermeture de 11 boucheries et a établi des procès-verbaux contre ses propriétaires afin qu’ils soient introduits devant la justice. Une première saisie de 5 quintaux de viande rouge et blanche a été effectuée au début de mois, pour défaut d’hygiène et absence de conditions de refroidissement. Il est à savoir que la wilaya d’Oran recense plus de 900 boucheries.

Amel S.