Soudan du Sud : L’IGAD appelle au respect de l’accord de paix

Les dirigeants de ce bloc d'Afrique de l'Est, réunis à Addis-Abeba, capitale de l'Éthiopie, pour discuter de la situation du Soudan du Sud, ont appelé les deux factions rivales à respecter les termes et conditions de l'accord de paix signé en 2015 à Addis-Ababa. Le Premier ministre éthiopien, Minister Hailemariam Desalegn, également président en exercice de l'Assemblée de l'IGAD, a affirmé lundi dans son discours d'ouverture du 31e sommet des chefs d'Etat et de gouvernement que les solutions militaires ne résoudraient pas le conflit au Soudan du Sud. L'accord de paix pour le Soudan du Sud, signé à Addis-Abeba en 2015, a échoué en raison de la reprise du conflit à Juba, la capitale du pays, en juillet 2016. Depuis, le conflit s'est propagé à d'autres régions, y compris des zones qui étaient considérées pacifiques lors des premières périodes de violence de ce conflit éclaté en mi-décembre 2013.