La bataille de Raqa (Syrie) : combats Féroces

Le groupe Etat islamique défendait hier avec acharnement un quartier à l'entrée de la vieille ville de Raqa face à l'avancée des forces anti terroristes soutenues par Washington cherchant à capturer le principal bastion de l'EI en Syrie. «Il y a de violents combats contre Daech qui a énormément recours aux mines et aux tireurs embusqués, et parfois aux voitures piégées», a affirmé hier la porte-parole de la campagne de Raqa, Jihan Cheikh Ahmad. Après être entrés dans la ville du nord de la Syrie le 6 juin, les FDS se sont emparés d'un quartier à l'est et un autre à l'ouest.

Elles tentent depuis lundi de capturer le quartier d'al-Senaa, situé aux portes de la vieille ville où se trouvent d'importantes fortifications de l'organisation terroriste la plus redoutée au monde. Mais l'EI leur oppose une résistance farouche malgré les nombreuses frappes des avions de la coalition internationale dirigée par les Etats-Unis. Le centre-ville sera la principale bataille à Raqa..

Le centre est en outre densément peuplé, ce qui devrait compliquer les opérations, comme c'est le cas actuellement à Mossoul, le fief de l'EI en Irak, où les forces de Baghdad se heurtent à une forte résistance de l'EI. 160.000 habitants, selon les estimations de l’Onu, qui y vivent toujours dans des conditions se détériorant de jour en jour risquent d’être pris au piège et de servir de bouclier humains par Daesh.

R. I.